Вернулись водители и врач из гумконвоя, которые внезапно исчезли на Харьковщине

Накануне с людьми, которые везли помощь для Волчанска, что на Харьковщине, вдруг пропала связь. К счастью, с ними все хорошо.

Речь идет о 5 водителях и враче из гуманитарного конвоя. Об этом 21 марта сообщил Роман Семенуха, заместитель главы Харьковской ОВА.

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Людям удалось вернуться

Семенуха рассказал, что 20 марта этих людей задержали оккупанты. По состоянию на сегодняшнее утро они вернулись в безопасное место. "Живые и мотивированные бороться за Украину дальше", – подчеркнул он. Больше подробностей чиновник пообещал обнародовать позже.

Что этому предшествовало

20 марта вице-премьер Ирина Верещук заявила, что нашей разведке стало известно о намерениях российских оккупантов захватить гуманитарную колонну. К сожалению, предотвратить это не удалось.

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