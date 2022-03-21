Мовиться про 5 водіїв та лікаря з гуманітарного конвою. Про це 21 березня повідомив Роман Семенуха, заступник голови Харківської ОВА.

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Людям вдалось повернутися

Семенуха розповів, що 20 березня цих людей затримали окупанти. Станом на сьогоднішній ранок вони вже повернулися у безпечне місце. "Живі й мотивовані боротися за Україну далі", – підкреслив він. Більше подробиць посадовець пообіцяв оприлюднити пізніше.

Що цьому передувало

20 березня віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що нашій розвідці стало відомо про наміри російських загарбників захопити гуманітарну колону. На жаль, запобігти цьому не вдалося.

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