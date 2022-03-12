На Харьковщине задержан диверсант-украинец: он сообщал данные о перемещении ВСУ
12 марта 2022 , 20:06Читати новину українською
Источник:Офис Генерального прокурора
Пока вся Украина объединилась в борьбе против российских оккупантов, некоторые решили перейти на сторону врага. Впрочем, такое сотрудничество долго не длится – наши спецслужбы быстро находят предателей.
Диверсиями против Украины занимаются не только российские оккупанты. Некоторые решают предать родную страну и стать на сторону врага.
Кстати Бороться с общим врагом нужно везде, – майор ВСУ, грузин Зураб Чихалидзе
Задержание диверсанта
В Харьковской области удалось задержать гражданина Украины, который работал на врага. Он передавал оккупантам данные о перемещениях военнослужащих и техники ВСУ.
Преступника взяли под стражу, его обвиняют в государственной измене. Задания ему давал представитель оккупантов по прозвищу "Шарап".
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