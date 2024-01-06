Искусство во время войны: в Харькове работает детский театр в укрытии
В Харькове заработал детский театр "Тимур" в укрытии. К обустройству присоединились актеры, зрители, волонтеры. Помещение также станет площадкой для других театров.
В детском театре "Тимур" в канун Нового года уже сыграли первый спектакль "Мавка". Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
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К обустройству подключились все
Зрители и актеры собственными силами обустраивали театр, а также приобщались финансово. Кроме того, помогали и иностранные волонтеры. Приблизительно семь разных театральных команд будут играть на этой сцене.
Руководитель детского театра Тимур Антон Жиляков подчеркнул, что украинцам важно развивать свою культуру, поэтому вместе с актерами и зрителями работали над восстановлением театра.
Зрители театра собрали более 130 тысяч гривен на ремонт и обустройство помещения. Также другие волонтеры приобщались разными суммами. В общей сложности было израсходовано примерно 250 тысяч гривен.
Важно, чтобы в Харькове не только театр "Тимур" играл на этой площадке, но и другие театры. Мы уже предоставили такую возможность просто приходить сюда и играть другим театрам для своего зрителя,
– сказал руководитель театра.
Актриса детского театра "Тимур" Маргарита поделилась, что первое их представление было для родителей. По ее словам, играть в таком помещении очень приятно. Актеры могут играть на комфортной и безопасной сцене.
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