Приехали друзья и звучали песни: как женщина отмечала 83-летие в разбитой Каменке

Осенью особенно видно, как разбита войной Каменка. В харьковском селе уцелели всего несколько домов.

Однако жизнь бушует даже в разбитых оккупантами населенных пунктах Харьковщины. Корреспондентке 24 Канала Анне Черненко удалось побывать на дне рождения местной жительницы – Галины Прудикус, которая праздновала свое 83-летие.

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Как изменилась Каменка после вторжения россиян

В Каменке размещалась одна из линий обороны перед Изюмом. Разрушение от российских обстрелов и авиаударов почти 100%. На въезде в населенный пункт большой баннер "Спасите наше село!".

Село Каменка расположено в 7 километрах к югу от Изюма. В начале весны 2022 года российские войска на пути в Славянск штурмовали и оккупировали село. Украинские войска сообщили об освобождении Каменки

Синие латки на крышах – теперь своеобразный признак жизни. Люди закрыли от непогоды остатки домов, спасая старую жизнь.

Устоял, но сильно посеченный дом у Галины Прудикус. Женщина только на месяц уезжала из села, однако вернулась. Теперь вместе с сыном – они одни из всего десятка постоянных жителей села-призрака. Так теперь зовут Каменку.

Понемногу стали съезжаться люди. Вот подружка приехала. У нее дом тоже развален. Вторая. Вот все мои подруги, они правда, одна в Изюме и другая тоже в Изюме. А дома свободны здесь, хочется им в свой дом вернуться,

– объяснила Галина.

Впервые за долгое время в Каменке раздаются песни

В Каменке очень тихо. Редко проезжают машины или слышен гул во дворе. Однако из дома Галины звучит "Красная рута", которую поют подруги именинницы.

Галине Прудикусу исполнилось 83 года. Женщина улыбается: большой праздник, не годы, а то, что рядом друзья-соседи. Каменчанки приехали из разных уголков области и страны, чтобы по-прежнему сесть за один стол.

Как будем? Теперь уже будем праздновать! Тогда мы голодали почти, но выжили. Господь дал нам выжить. Все хорошо,

– сказала именинница.

Все понемногу налаживается. Весной Галина посадила на огороде овощей и уже собрала урожай.

Ситуация в Харьковской области: что известно