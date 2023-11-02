Приехали друзья и звучали песни: как женщина отмечала 83-летие в разбитой Каменке
Осенью особенно видно, как разбита войной Каменка. В харьковском селе уцелели всего несколько домов.
Однако жизнь бушует даже в разбитых оккупантами населенных пунктах Харьковщины. Корреспондентке 24 Канала Анне Черненко удалось побывать на дне рождения местной жительницы – Галины Прудикус, которая праздновала свое 83-летие.
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Как изменилась Каменка после вторжения россиян
В Каменке размещалась одна из линий обороны перед Изюмом. Разрушение от российских обстрелов и авиаударов почти 100%. На въезде в населенный пункт большой баннер "Спасите наше село!".Обратите внимание! Село Каменка расположено в 7 километрах к югу от Изюма. В начале весны 2022 года российские войска на пути в Славянск штурмовали и оккупировали село. Украинские войска сообщили об освобождении Каменки 12 сентября 2022 года.
Синие латки на крышах – теперь своеобразный признак жизни. Люди закрыли от непогоды остатки домов, спасая старую жизнь.
Устоял, но сильно посеченный дом у Галины Прудикус. Женщина только на месяц уезжала из села, однако вернулась. Теперь вместе с сыном – они одни из всего десятка постоянных жителей села-призрака. Так теперь зовут Каменку.
Понемногу стали съезжаться люди. Вот подружка приехала. У нее дом тоже развален. Вторая. Вот все мои подруги, они правда, одна в Изюме и другая тоже в Изюме. А дома свободны здесь, хочется им в свой дом вернуться,
– объяснила Галина.
Впервые за долгое время в Каменке раздаются песни
В Каменке очень тихо. Редко проезжают машины или слышен гул во дворе. Однако из дома Галины звучит "Красная рута", которую поют подруги именинницы.
Галине Прудикусу исполнилось 83 года. Женщина улыбается: большой праздник, не годы, а то, что рядом друзья-соседи. Каменчанки приехали из разных уголков области и страны, чтобы по-прежнему сесть за один стол.
Как будем? Теперь уже будем праздновать! Тогда мы голодали почти, но выжили. Господь дал нам выжить. Все хорошо,
– сказала именинница.
Все понемногу налаживается. Весной Галина посадила на огороде овощей и уже собрала урожай.
Ситуация в Харьковской области: что известно
- Недавно россияне активизировались на Купянском направлении. Спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что враг имеет целью повторно оккупировать Купянск. Оккупанты борются за город, ведь это значимый логистический центр, через который во время оккупации осуществлялись поставки провизии.
- Кроме того, в Купянском направлении враг вел безрезультатные атаки в районах населенных пунктов Сеньковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области. Там наши защитники отразили более 10 атак противника.
- В пятницу, 27 октября, россияне нанесли ракетный удар по пожарной части в Изюме. В результате атаки пострадали 8 спасателей.