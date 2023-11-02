Однак життя вирує навіть у розбитих окупантами населених пунктах Харківщини. Кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко вдалося побувати на дні народженні місцевої жительки – Галини Прудікус, яка святкувала своє 83-річчя.

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Як змінилася Кам'янка після вторгнення росіян

У Кам'янці розташовувалася одна з ліній оборони перед Ізюмом. Руйнація від російських обстрілів та авіаударів майже 100%. На в'їзді в населений пункт великий банер "Врятуйте наше село!".

Зверніть увагу! Село Кам'янка розташоване за 7 кілометрів на південь від Ізюма. На початку весни 2022 року російські війська на шляху до Слов'янська штурмували та окупували село. Українські війська повідомили про звільнення Кам'янки 12 вересня 2022 року.

Сині латки на дахах – тепер своєрідна ознака життя. Люди закрили від негоди залишки домівок, рятуючи старе життя.

Встояв, але сильно посічений дім у Галини Прудікус. Жінка лишень на місяць виїжджала з села, однак повернулася. Тепер разом із сином – вони одні з усього десятка постійних мешканців села-привида. Так тепер звуть Кам'янку.

Потрошку стали з'їжджатися люди. От подружечка приїхала. У неї хата теж розвалена. Друга. Оце всі мої подруги, вони правда, та в Ізюмі, та також в Ізюмі. А хати вільні тут, хочеться їм до своєї домівки вернутися,

– пояснила пані Галина.

Вперше за довгий час у Кам'янці лунають пісні

У Кам'янці дуже тихо. Рідко проїздять машини або чутно гомін у дворі. Проте з дому пані Галини лунає "Червона рута", яку співають подруги іменинниці.

Галині Прудікус виповнилося 83 роки. Жінка усміхається: велике свято, не роки, а те, що поруч друзі-сусідки. Кам'янчанки приїхали з різних куточків області і країни, аби як раніше сісти за один стіл.

А як будемо? Зараз вже будемо святкувати! Тоді ми голодували майже, але вижили. Господь дав нам вижити. Все добре,

– сказала іменинниця.

Усе потрохи налагоджується. Навесні пані Галина посадила на городі овочів та вже зібрала урожай.

Ситуація в Харківській області: що відомо