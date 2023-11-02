Люди не хотят уезжать из-за пророссийских телеграм-каналов. Такой информацией поделилась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, добавив, что оккупанты пишут лживые сообщения, что Харьков обстреливают гораздо чаще, чем населенные пункты Купянского района.
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Началась подготовка к принудительной эвакуации
По словам Черненко, уже рассматривается вариант принудительной эвакуации детей и подростков в сопровождении родителей из Купянского района. Сейчас проходят подготовительные мероприятия.
Волонтеры, общественные деятели и правоохранители Полка полиции особого назначения приезжают в красную зону к семьям с детьми и просят спокойно подготовиться к эвакуации, ведь скоро будут принудительно забирать людей из опасных населенных пунктов.
Люди на приезд волонтеров реагируют по-разному: кто-то не открывает; кто-то объясняет, что пока не готов уезжать. На территории Купянского района большинство населения – пенсионеры.
За 31 октября удалось эвакуировать более 30 человек, в основном это дети. Всего в Купянском районе остается более 270 детей.
Даже показывают общежития, куда семьи повезут. Ведь люди очень сильно верят телеграм-каналам – сомнительным, пророссийским. Вот они считают их украинскими и получают некачественную, фейковую, лживую информацию,
– подчеркнула Анна Черненко.
На людей влияют российские телеграм-каналы
В сюжете, который показала корреспондентка, руководитель группы "Белые Ангелы" Сергей Кононихин рассказал, что в красной зоне тихо всего 5 – 10 минут, затем начинаются вражеские обстрелы. Отряду удалось уговорить выехать только одну семью из семи.
Заметим, одна женщина отказывалась ехать в Харьков, ведь прочитала в телеграм-каналах пророссийских, что город гораздо чаще обстреливается, чем села Купянского района.
Она показала российские телеграм-каналы, из которых черпает информацию. Мы объяснили, что это неправда. Я показывал фотографии места, в котором они могут жить. Рассказывал, что они имеют право выбрать (жилье – 24 Канал), что они могут получить денежную помощь в виде ВПЛ. Они увидели и поверили,
– сказал Сергей Кононихин.
Правоохранители и волонтеры рискуют своей жизнью, чтобы вывезти людей из красной зоны. Следует не медлить и выезжать из опасных населенных пунктов до наступления зимних холодов.
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Россияне атакуют Купянский район авиабомбами
Около 08:00 утра, 1 ноября, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по окрестностям Купянска. К счастью, пострадавших нет. По словам Черненко, в тот момент они с командой готовились снимать эвакуацию и слышали громкий прилет. Оккупанты пытаются наносить удары по Купянску именно во время вывоза людей.
Канонаду, звук пролетов в Купянске очень хорошо слышишь. Тихих часов, наверное, не бывает. Взрывы очень слышно раздаются,
– подчеркнула корреспондентка.
Уже не счесть количество вражеских авиационных атак по территории Купянской общины. В частности, за прошедшие сутки удары управляемыми авиабомбами противника произошли по населенным пунктам: Петропавловка, Куриловка, Чернещина, Степовая Новоселовка.
Также оккупанты ударили по городу Волчанск, где пострадали комплексы недействующей ветеринарной лаборатории и жилые дома. К сожалению, в некоторых населенных пунктах Купянского района есть погибшие и раненые.
Эвакуация украинцев: что известно
- 30 октября 2023 года из Авдеевки удалось эвакуировать бывшую учительницу украинского языка Раису Костричко и ее кошку Машку. Ее смогли эвакуировать "Белые Ангелы" и фотографы Константин и Влада Либеровы.
- В Херсонской области 23 октября объявили о принудительной эвакуации из 23 населенных пунктов. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что более 600 детей находятся в населенных пунктах, которые больше всего страдают от российских обстрелов.
- С момента объявления обязательной эвакуации принудительно удалось вывезти 147 детей с семьями. В частности, в пятницу, 27 октября, – 32 ребенка, а в субботу, 28 октября – 9 взрослых и 4 детей.
- На 30 октября была запланирована эвакуация более 100 семей с детьми Херсонского и Бериславского районов, которых поселят в санатории в Яремче.