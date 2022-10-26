В Изюме мужчина сдавал россиянам адреса военных ВСУ
Источник:Харьковская облпрокуратура
Во время полномасштабной войны соответствующие учреждения выполняют свою работу в усиленном режиме. Они обнаруживают предателей Украины.
Под стражу взят житель Изюмщины
Житель недавно освобожденной Изюмщины взят под стражу. Как известно, он передавал оккупантам адреса проживания украинских военных и состоятельных односельчан.
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При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области сообщили о подозрении 30-летнему мужчине по факту пособничества государству-агрессору. Ранее он уже был судим.
Как сообщает следствие, во время оккупации села Гороховатка в Изюмском районе местный избрал для себя путь сотрудничества с врагами. Да, мужчина предоставлял российским военнослужащим сведения об особенностях села для обеспечения ориентировки и слаженности действий российской армии на местности.
Кроме того, предатель ежедневно привозил продукты оккупантам, чтобы те чувствовали себя беззаботно.
Также мужчина передавал информацию о домах состоятельных местных жителей для их дальнейшего ограбления российскими военнослужащими.
Житель Бучи сотрудничал с россиянами
На днях украинские силовики задержали коллаборанта из Бучи, сотрудничавшего с оккупантами в момент захвата россиянами Киевщины. После освобождения области от захватчиков мужчина пытался "замаскировать" свои преступления, вступив в добробат.
По данным следствия, подозреваемый, имея пророссийские взгляды, во время оккупации Бучи добровольно согласился сотрудничать с военнослужащими России. Предатель участвовал в карательных рейдах оккупантов и помогал выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления.
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