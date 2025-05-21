Россияне стягивают живую силу к границе: на Харьковском направлении ожидают штурмы

На Харьковском направлении военные фиксируют накопление российского личного состава. Враг ищет возможности для наступления. Пока все попытки безуспешны.

Наращивание живой силы врага возле государственных границ на Харьковщине, может свидетельствовать о подготовке к штурмам. Об этом сообщил начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрея Помагайбуса в эфире Суспільного, передает 24 Канал.

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Россия готовится к новому штурму

По словам Андрея Помагайбуса, противник пытается подтянуть силы ближе к линии боевого соприкосновения и искать возможности для наступления, хотя пока все попытки безуспешны. Он отметил, что украинские Силы обороны держат ситуацию под контролем и готовы к отражению атак.

Накопление личного состава ближе к государственной границе, то есть есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак,

– заявил начальник штаба "Хартии".

Как продвигается враг

В комментарии указано, что враг применяет артиллерию, а также дроны для разведки и поражения, бронетехники. К тому же оккупанты прибегают к тактике отвлечения внимания на одном направлении с параллельным продвижением на другом.

Особую угрозу представляют БпЛА на оптоволоконном управлении. Дальность их полета может достигать 15 – 30 километров. По словам военного, их сложно обнаружить и подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Впрочем, он заверил, что механизмы противодействия таким дронам у украинских сил есть.

К слову, украинские защитники отбили штурм оккупантов в Часовом Яру. Там долгое время продолжаются уличные бои. Однако, российская армия несет потери среди личного состава и техники.