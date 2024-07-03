Враг перебросил войска и пытается прорывать оборону: какая ситуация на Харьковском направлении

Российские войска не оставляют попыток продвигаться. Поэтому на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются наращивать темпы наступательных действий.

В частности, захватчики осуществили переброску подразделений с Купянского направления. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" полковник Виталий Саранцев, передает 24 Канал.

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Россияне активизировались на Харьковском направлении

На нашем направлении враг пытается наращивать темпы наступательных действий. Пытается вклиниваться в оборону наших войск или восстановить утраченное положение,

– рассказал он.

По его словам, ставя целью прорыв обороны украинских войск, российские захватчики в очередной раз провели замены ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность. И они продолжают штурмовать наших бойцов.

В частности, Саранцев отметил, что с начала суток, 3 июля, Вооруженные Силы Украины отбили 6 атак врага в районе Волчанска и Липцев. Офицер подчеркнул, что россияне вынуждены вводить резервы или осуществлять перемещение войск с других направлений.

Также спикер напомнил, что противник переместил в Волчанск три штурмовые группы из состава 138 отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии вооруженных сил страны-агрессора.

Более того, как он объяснил, в районе Глубокого враг осуществил переброску групп из состава первого мотострелкового батальона. Эти подразделения были переброшены с другого направления, в частности, Купянского.

К слову, на днях в Институте изучения войны сообщили, что украинским военным удается отбросить врага от Волчанска. Кроме того, успехи у Сил обороны есть на Купянском и Северском направлении в районе Серебрянского лесничества.