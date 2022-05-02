В Харьковской области бойцы ССО уничтожили скопление вражеской техники и поразили блиндаж: видео

2 мая 2022 , 11:32
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Источник:

Командование сил спецопераций ВСУ

Бойцы ССО уничтожили скопление вражеской техники в Харьковской области. Также они нанесли удар по блиндажу российских оккупантов.

Среди уничтоженной техники были тяжелобронированные и легкобронированные машины. Об успехе ССО сообщили 2 мая.

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Работает Движение сопротивления ССО Украины. На Харьковщине во время проведения разведывательных мероприятий наши воины обнаружили скопление вражеской техники,
– говорится в сообщении.

Через час после того, как защитники определили цель для поражения, они скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов.

Как бойцы ССО уничтожали вражескую технику: смотрите видео

Благодаря бойцам Сил обороны Украины потери россиян составили:

  • 2 танка – Т-90 и Т-80БВМ;
  • 1 МТЛБ уничтожено и еще 1 МТЛБ повреждено.

Также украинские воины поразили блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняют.

Каждое 4-ое подразделение российской армии воевать уже не может

2 мая в разведке Британии сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия отправила в Украину 120 своих батальонных тактических групп.

В процентах это около 65% ее наземной боевой силы. В ведомстве подчеркивают, что Украина смогла вывести из строя значительное количество. Более четверти этих подразделений не полностью боеспособны.

Потери врага по состоянию на 2 мая

  • личного состава – около 23800, то есть +300 человек ликвидировано;
  • танков – 1048 (+22) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2519 (+48) единиц;
  • артиллерийских систем – 459 (+8) единиц;
  • РСЗО – 152 (+1) единицы;
  • средств ПВО – 80 единиц;
  • самолетов – 194 (+2) единицы;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники – 1824 (+28) единицы;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) единица;
  • специальной техники – 38 (+6) единиц;
  • крылатые ракеты – 84 единицы.

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Автор: Марта Кушка