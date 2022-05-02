В Харьковской области бойцы ССО уничтожили скопление вражеской техники и поразили блиндаж: видео

Бойцы ССО уничтожили скопление вражеской техники в Харьковской области. Также они нанесли удар по блиндажу российских оккупантов.

Среди уничтоженной техники были тяжелобронированные и легкобронированные машины. Об успехе ССО сообщили 2 мая.

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Работает Движение сопротивления ССО Украины. На Харьковщине во время проведения разведывательных мероприятий наши воины обнаружили скопление вражеской техники,

– говорится в сообщении.

Через час после того, как защитники определили цель для поражения, они скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов.

Как бойцы ССО уничтожали вражескую технику: смотрите видео

Благодаря бойцам Сил обороны Украины потери россиян составили:

2 танка – Т-90 и Т-80БВМ;

1 МТЛБ уничтожено и еще 1 МТЛБ повреждено.

Также украинские воины поразили блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняют.

Каждое 4-ое подразделение российской армии воевать уже не может

2 мая в разведке Британии сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия отправила в Украину 120 своих батальонных тактических групп.

В процентах это около 65% ее наземной боевой силы. В ведомстве подчеркивают, что Украина смогла вывести из строя значительное количество. Более четверти этих подразделений не полностью боеспособны.

Потери врага по состоянию на 2 мая

личного состава – около 23800, то есть +300 человек ликвидировано;

танков – 1048 (+22) единиц;

боевых бронированных машин – 2519 (+48) единиц;

артиллерийских систем – 459 (+8) единиц;

РСЗО – 152 (+1) единицы;

средств ПВО – 80 единиц;

самолетов – 194 (+2) единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1824 (+28) единицы;

кораблей/катеров – 8 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) единица;

специальной техники – 38 (+6) единиц;

крылатые ракеты – 84 единицы.

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