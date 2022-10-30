На деоккупированной части Харьковщины подорвался судья
Источник:Верховный Суд
В Харьковской области погиб судья Красноградского районного суда Дмитрий Константинов. Он подорвался на мине 29 октября.
Трагический случай произошел в поселке Борщевая Харьковской области, который длительное время был в оккупации. Судья был 1980 года рождения.
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Коллектив Верховного Суда выразил искренние соболезнования родным, близким и коллегам Дмитрия Константинова.
На Харьковщине – высокая минная опасность
Минная опасность в Харьковской области остается очень высокой, особенно на деоккупированных территориях. Людям необходимо быть максимально осторожными и не ходить в районы, которые еще не проверили саперы:
- леса,
- лесополосы,
- поля,
- некоторые обочины дорог.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал ни в коем случае не касаться подозрительных или незнакомых предметов. Гибель судьи – не первый подобный случай.
- К примеру, в освобожденной Балаклее на мине подорвалась карета скорой помощи, в результате чего погиб водитель.
- 26 октября на деоккупированной территории Харьковщины на мине также подорвался служебный автомобиль ГСЧС.
Такие инциденты были не только в Харьковской области. В Сумской области на вражеской мине подорвалось авто "Укртелекома". Погиб водитель автомобиля, а 3 пассажира оказались в больнице.
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