В Харьковской области оккупанты попали в подстанции облэнерго и пытались повредить ТЭЦ

В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения.

В ночь на 9 марта оккупанты несколько раз попали в облэнерго и пытались повредить ТЭЦ-5.

Важно Россияне пустили 3 неуправляемых авиабомбы на село Донец на Харьковщине

Как пояснили харьковские правоохранители, российские захватчики попали в облэнерго, где расположены основные подстанции.

Полиция стоит на защите своих граждан, несмотря на сложную обстановку. Харьков является примером героического противостояния врагу для всего мирового сообщества. Мы едины и непобедимы,

– подчеркнули правоохранители.

Как прошла ночь на Харьковщине

В результате ночных бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого — около 200. Критическая ситуация в городе Изюме Харьковской области. За отказ сдаться русские оккупанты осадили город и уничтожают его.

Ранее в МВД отметили, что минувшие сутки были относительно спокойными, но расслабляться еще рано.

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