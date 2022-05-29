На Харьковщине кафиры ранили еще 6 человек в день

Так, за минувшие сутки, 28 мая, в области в результате боевых действий были ранены 6 человек. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

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3 человека - Изюмский район, в Балаклее и Савинцах

2 человека — Богодуховский район, в Золочеве

1 человек — Чугуевщина, село Коробочкино

Последний обстрел Харьковщины

Харьковщина почти каждый день страдает от вражеских ударов. 28 мая российские кафиры запустили по области 2 ракеты и уничтожили электростанцию с солнечными батареями в Мерефе. Было 2 прилета, как сообщают, ракеты "Искандер" со стороны Белгорода. Так, на месте ударов вражеских ракет образовались воронки глубиной 6 метров и 11 метров диаметром.