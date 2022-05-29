На Харківщині окупанти поранили ще 6 осіб за день
Так, за минулу добу, 28 травня, в області внаслідок бойових дій було поранено 6 осіб. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.
Головне Ювілейна цифра знищених росіян та обстріл Кривого Рогу: основне за 94 день війни
- 3 особи — Ізюмський район, в Балаклії та Савинцях
- 2 особи — Богодухівський район, в Золочеві
- 1 особа — Чугуївщина, село Коробочкине
Останній обстріл Харківщини
Харківщина майже щодня потерпає від ворожих ударів. 28 травня російські окупанти запустили по області 2 ракети, й знищили електростанцію із сонячними батареями у Мерефі. Було 2 прильоти, як повідомляють, ракети "Іскандер" з боку Бєлгорода. Так, на місці ударів ворожих ракет утворилися вирви глибиною 6 метрів і 11 метрів діаметром.
На цьому місці розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. На жаль, внаслідок ракетного обстрілу станція повністю вийшла з ладу, а на її відновлення потрібно велику суму грошей, оскільки раніше станцію будували в кредит.
Яка ситуація у Харківській області: останні новини
- 26 травня Росія масовано обстріляля Шевченківський та Київський райони Харкова. Снаряди загарбників прилітали майже у центр міста. У результаті загинуло 9 людей і ще 19 отримали поранення.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що наразі найгарячіші бої тривають на північному та північно-східному напрямках Харківської області. Також напружена ситуація на Ізюмському напрямку.
- Унаслідок дій агресора у Слатиному загинула 65-річна жінка, ще одна людина постраждала. Крім того, через ворожий вогонь отримала поранення одна людина у Балаклії.
- Ще російська армія обстріляла Золочів, що за 30 кілометрів від Харкова. Під обстріл потрапили люди, які перебували на вулиці. Атака по селищу була здійснена ракетами систем "Ураган" та "Смерч". Уламки снарядів поранили 50-річного чоловіка та 62-річну жінку.
- Попри те, що російські окупанти не наступали на Харківському напрямку, вони продовжують обстрілювати мирних жителів. Зокрема, мовиться про обстріли наступних цивільних районів – біля Тернової, Прудянки, Руських Тишок, Кутузівки, Варварівки, Петрівки, Михайлівки. Також 28 травня дистанційно мінували територію.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворожі підрозділи намагаються утриманні зайнятів позиції та не допустити подальшого просування наших військ. Також триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань.
Зверніть увагу – Залужний сказав, яке озброєння треба для ЗСУ: дивіться відео