В Харьковской области открывают гуманитарный коридор для доставки помощи
18 марта 2022 , 10:31Читати новину українською
Во время утреннего брифинга 18 марта Ирина Верещук озвучила работу новых гуманитарных коридоров. В частности, она отметила, что на Харьковщину будет возможность завезти помощь в некоторые города.
Как отметила министр Ирина Верещук, 18 марта в Украине заработают 9 гуманитарных коридоров. Также она сообщила о завозе помощи в два города Харьковщины, передает 24 канал.
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Гуманитарную помощь отвезут на Харьковщину
- Так, 18 марта в города Балаклея и Изюм планируется доставка гуманитарной помощи.
- Кроме того, она отметила, что на завтра планируется доставка гуманитарной помощи в Херсонскую и Луганскую области.
Также министр напомнила о запуске горячей линии. Ее открыли для сбора данных о военнопленных, а также пропавших без вести. Позвонить по телефонам можно как из Украины, так и из любой другой страны мира.
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