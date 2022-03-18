Як зазначила міністерка Ірина Верещук, 18 березня в Україні запрацюють 9 гуманітарних коридорів. Також вона повідомила про завезення допомоги до двох міст на Харківщині, передає 24 канал.
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Гуманітарну допомогу завезуть на Харківщину
- Так, 18 березня до міст Балаклія та Ізюм планується доставка гуманітарної допомоги.
- Крім того, вона зазначила, що на завтра планують доставку гуманітарної допомоги до Херсонської та Луганської областей.
Також міністерка нагадала про запуск гарячої лінії. Її відкрили для збору даних про військовополонених, а також зниклих безвісти. Зателефонувати на номери можна як з України, так і з будь-якої іншої країни світу.
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