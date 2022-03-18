Як зазначила міністерка Ірина Верещук, 18 березня в Україні запрацюють 9 гуманітарних коридорів. Також вона повідомила про завезення допомоги до двох міст на Харківщині, передає 24 канал.

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Гуманітарну допомогу завезуть на Харківщину

Так, 18 березня до міст Балаклія та Ізюм планується доставка гуманітарної допомоги.

Крім того, вона зазначила, що на завтра планують доставку гуманітарної допомоги до Херсонської та Луганської областей.

Також міністерка нагадала про запуск гарячої лінії. Її відкрили для збору даних про військовополонених, а також зниклих безвісти. Зателефонувати на номери можна як з України, так і з будь-якої іншої країни світу.

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