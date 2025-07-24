В Харьковской области россияне атаковали энергетический объект, – Терехов

Российская армия ночью 24 июля атаковала Харьковскую область. Вследствие этого были прилеты по объекту энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова городского головы Харькова Игоря Терехова в эфире национального маратона.

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Что известно о попадании по энергообъекту на Харьковщине?

Игорь Терехов рассказал, что ночь прошла в Харькове более или менее спокойно, хотя звучала воздушная тревога. Однако в области были прилеты.

Были такие мощные прилеты по энергетическому объекту, который расположен в Харьковской области,

– отметил мэр.

Терехов отметил, что враг до этого атаковал Харьков беспилотником типа "Черника". Всего было два попадания.

"Первое попадание было в парк в Индустриальном районе. К счастью, никто не пострадал. Но это, как я уже говорил, любимое место харьковчан, где они гуляют, отдыхают. И это просто чудо, что никто не пострадал. Кроме этого, было попадание в частное домохозяйство. Он (дрон – 24 Канал) не разорвался, поэтому не было разрушения, к счастью", – объяснил городской голова.

К слову, Владимир Зеленский рассказал, что в ночь на 24 июля россияне запустили более 100 ударных дронов и четыре ракеты по гражданским объектам в Украине. Это привело к гибели и ранению гражданских лиц.