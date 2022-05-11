В Харьковской области российская ракета попала в трактор в поле: 26-летний тракторист ранен

Российские оккупанты сегодня, 11 мая, снова нанесли удар по Харьковской области. На этот раз оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщал, что в результате обстрела ранения получил один человек, передает 24 канал.

Читайте также Во что оккупанты превратили село "бабушки с красным флагом": в сети показали фото разрушений

Ракета попала в трактор в поле

Уже стало известно, что российская ракета попала в трактор, который работал в поле, а тракторист получил ранения. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Во время работы в поле на Харьковщине прямо в трактор попала ракета, выпущенная из российского самолета. 26-летний тракторист с многочисленными ожогами и ранениями ног доставлен в больницу,

– рассказал Болвинов.

Полиция после обследования места преступления зарегистрировала уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.

Российская ракета попала в трактор в поле: видео Нацполиции с места происшествия

Преступления России на Харьковщине

10 мая Синегубов сообщил, что во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, обнаружили тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Также глава ОВА добавил, что такой дом в Изюме, к сожалению, не один.

8 мая российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Богодуховском районе Харьковской области. Под огнем оказались села Калиново и Лозовая, а также город Богодухов. К сожалению, в результате обстрелов есть жертвы и раненые. Две женщины и двое мужчин погибли. Десятки домов – повреждены, еще с десяток – разрушены полностью.

7 мая оккупанты обстреляли село Коробочкино Чугуевского района. Вражеский снаряд попал в частный дом. В результате погибла 28-летняя девушка.

Также утром 7 мая россияне нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области. Известно, что оккупанты атаковали общину дважды. В результате обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры, окружающие здания и автомобили. Однако, к счастью, погибших и раненых нет.

ВСУ оттесняют врага, однако людям не следует распространять чрезмерные эмоции

Вчера вечером Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Владимир Зеленский поблагодарил защитников за сверхчеловеческую силу. Также он добавил, что ВСУ делают все, чтобы освободить нашу землю – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и все остальные украинские территории.

К теме – показали, как выглядят освобожденные от рашистов территории Харьковщины: видео