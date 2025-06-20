В Харьковской области мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и получил многочисленные травмы

В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области из окна третьего этажа выпал мужчина. Сотрудники говорят, что он пытался убежать из здания в ночное время.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП. Мужчина получил травмы.

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Как мужчина пытался сбежать из здания ТЦК

В Харьковской области сотрудники ТЦК задержали мужчину и доставили его в административное здание. Там он находился ночью, когда и решил бежать через окно. Мужчина упал и серьезно травмировался.

Известно, что у беглеца диагностировали телесные повреждения конечностей, ребер и головы. Бригада экстренной медицинской помощи оперативно привезла его в больницу, где ему оказали помощь.

По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина,

– говорится в сообщении ТЦК.

В ведомстве отметили, что мужчина якобы уклонялся от выполнения воинского долга, в результате чего поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье. Также украинцев в очередной раз призвали распространять только проверенную информацию и воздерживаться от распространения искаженных и манипулятивных сообщений.

Напомним, ранее в Харьковской области другой мобилизованный поджег помещение районного ТЦК и СП. Работники пригласили его для проверки военно-учетных документов. В какой-то момент мужчина зажигалкой поджег ткань и совершил пожар. Воспользовавшись суматохой, он через окно второго этажа. Но поджигателя задержали. Оказалось, что он ранее имел проблемы с законом.