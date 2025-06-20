Про це пише 24 Канал з посиланням на Харківський обласний ТЦК і СП. Чоловік дістав травми.

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Як чоловік намагався втекти з будівлі ТЦК

У Харківській області співробітники ТЦК затримали чоловіка та доставили його до адміністративної будівлі. Там він перебував уночі, коли й вирішив бігти через вікно. Чоловік впав і серйозно травмувався.

Відомо, що у втікача діагностували тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови. Бригада екстреної медичної допомоги оперативно привезла його до лікарні, де йому надали допомогу.

За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина,

– йдеться в повідомленні ТЦК.

У відомстві зазначили, що чоловік нібито ухилявся від виконання військового обов'язку, внаслідок чого поставив під загрозу власне життя та здоров'я. Також українців вкотре закликали поширювати лише перевірену інформацію та утримуватися від розповсюдження викривлених та маніпулятивних повідомлень.

Нагадаємо, раніше в Харківській області інший мобілізований підпалив приміщення районного ТЦК та СП. Працівники запросили його для перевірки військово-облікових документів. В якийсь момент чоловік запальничкою підпалив тканину та вчинив пожежу. Скориставшись метушнею, він через вікно другого поверху. Але палія затримали. Виявилося, що він раніше мав проблеми з законом.