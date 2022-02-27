Харькову удалось отбить атаки: город под флагами Украины

27 февраля 2022 , 00:36
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Источник:

Госспецсвязи

В Харькове развеваются флаги Украины. ВСУ удалось отбить город от врагов.

Оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. Однако наши защитники дают им достойный отпор.

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Харьков отбил вражеские атаки

В Госспецсвязи предоставили вечернее обновление от Вооруженных сил Украины по состоянию на 26 февраля.

В Харькове удалось отбить атаки, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники: танки, бронемашины и тому подобное,
– говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов жилые дома получили повреждения. Также есть пострадавшие.

Враг несет сокрушительные потери. Российские военные массово бросают технику и бегут. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники уже уничтожили:

  • примерно больше 3000 захватчиков;
  • примерно 100 танков;
  • примерно 540 ББМ (боевых бронированных машин);
  • 15 пушек;
  • 1 ЗРК "Бук";
  • 16 самолетов;
  • 18 вертолетов.

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Автор: Ольга Котів