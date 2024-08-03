Бывший конгрессмен США оценил шансы Камалы Харрис стать президентом

Камала Харрис стала официально кандидатом от Демократической партии, набрав достаточно голосов, чтобы выиграть выдвижение. В то же время вице-президент по опросам обходит Дональда Трампа в ключевых для выборов штатах.

Бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер рассказал 24 Каналу, что до ее вступления в избирательную гонку, рейтинг Джозефа Байдена снижался. Трамп тогда лидировал по рейтингам во всех ключевых для победы штатах. Однако сейчас произошли резкие изменения.

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С каждым днем шансы улучшаются

Это связано как с тем, что Камала Харрис участвует в гонке, так и с Джей Ди Вэнсом – кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии, который не является популярным.

Результаты выборов в Пенсильвании очень важны. В этом штате Трамп немного опережает Харрис (50% против 45% в пользу экс-президента – 24 Канал). Однако Харрис обходит Трампа во всех штатах, которые колеблются. Поэтому поражение Трампа сегодня более вероятно, чем около месяца назад,

– отметил Кинзингер.

Также сегодня Харрис уже является причиной того, что Трампу приходится тратить свои средства.

До выборов президента еще остается довольно много времени. Сегодня энтузиазм людей увеличивается, ведь новый человек вступил в избирательную гонку, которая является так называемым матчем-реваншем. Однако тот импульс, который Камала Харрис чувствует сейчас, несколько замедлится,

– предположил он.

В то же время сейчас вице-президент собирает толпы на митингах и вызывает определенный ажиотаж. Это точно означает, по его словам, что у Харрис достаточно солидные шансы победить Трампа, и это точно было бы довольно неожиданно.

Я поддержу Камалу Харрис. Я еще этого не сделал, это вопрос времени. В общем я бы проголосовал за любого, кроме самого сатаны и Дональда Трампа,

– подчеркнул Адам Кинзингер.