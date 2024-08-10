Харрис уверенно обходит Трампа в трех штатах, которые определяют победителя, – NYT

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает Трампа в трех штатах. В частности, говорится о так называемых "шатких" штатах, где голосуют или за демократов, или за республиканцев.

По данным издания, Харрис побеждает Трампа в трех "шатких" штатах. Они определяющие для победы на выборах президента страны.

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Где лидирует Харрис

Согласно новым опросам издания и Сиенского колледжа, вице-президент Камала Харрис лидирует над 45 президентом США Дональдом Трампом в трех решающих штатах,

– заявили журналисты.

В частности, Камала Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. Так, голоса избирателей в этих трех штатах распределили одинаково – 50% поддерживают Харрис, 46% – Трампа.

Журналисты отметили, что это один из первых высококачественных опросов, проведенных уже после заявления Джо Байдена, что он не будет участвовать в президентских выборах. В то же время к тому времени Трамп имел небольшое преимущество над Байденом.

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Кстати, американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус заявил, что основная ошибка Трампа – выбор Джей Ди Венса кандидатом в вице-президенты США.

Ведь выборы в США будут решаться в "шатких" штатах, где большим авторитетом пользуется республиканка Никки Хейли – бывшая Посол США в ООН, которая соревновалась с Трампом за возможность баллотироваться на выборах президента от республиканцев.