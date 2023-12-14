Кроме этого, политик угрожал "гневом Аллаха" тем, кто одобряет действия Израиля в секторе Газа. После окончания речи мужчина упал, даже не отойдя от трибуны.
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Смерть турецкого политика
Во время выступления в турецком парламенте депутат Хасан Битмез угрожал сторонникам Израиля "гневом Аллаха". Однако сразу после того, как он попытался отойти от трибуны, у него случился сердечный приступ. Мужчину госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.
Турецкие СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Ходжа сообщают, что Битмез скончался в медучреждении. Его доставили в край тяжелом состоянии и даже пришлось подключать к системе искусственного кровообращения.
Во время своего выступления политик выражал свое возмущение сотрудничеством Турции с Израилем и называл слушателей "пособниками". Битмез убеждал, что якобы на их руках гибели палестинцев.
Новости Турции
- Размер торговли между Турцией и Украиной даже несмотря на войну достиг рекордного уровня. Объем торговли между двумя странами составил – 8 миллиардов долларов в 2023 году. Из них 3 миллиарда долларов – экспорт.
- Следует отметить, что по сообщениям Financial Times, в 2023 году Турция увеличила поставка военных товаров в Россию. Фактически Анкара стала транзитным каналом.
- Если говорить о войне между Израилем и ХАМАСом, то Эрдоган беспощадно критикует Запад за поддержку военных действий в секторе Газа. Во время недавнего выступления он обвинил их в "крестоносном империализме". В то же время пообещал обратиться в международные инстанции по поводу "геноцида в Секторе Газы".