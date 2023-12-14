Кроме этого, политик угрожал "гневом Аллаха" тем, кто одобряет действия Израиля в секторе Газа. После окончания речи мужчина упал, даже не отойдя от трибуны.

Смотрите также Исторический показатель: каков объем торговли между Турцией и Украиной

Смерть турецкого политика

Во время выступления в турецком парламенте депутат Хасан Битмез угрожал сторонникам Израиля "гневом Аллаха". Однако сразу после того, как он попытался отойти от трибуны, у него случился сердечный приступ. Мужчину госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.

Турецкие СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Ходжа сообщают, что Битмез скончался в медучреждении. Его доставили в край тяжелом состоянии и даже пришлось подключать к системе искусственного кровообращения.

Во время своего выступления политик выражал свое возмущение сотрудничеством Турции с Израилем и называл слушателей "пособниками". Битмез убеждал, что якобы на их руках гибели палестинцев.

Новости Турции