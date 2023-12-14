Окрім цього, політик погрожував "гнівом Аллаха" тим, хто схвалює дії Ізраїлю в Секторі Гази. Після закінчення промови чоловік впав, навіть не відійшовши від трибуни.
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Смерть турецького політика
Під час виступу у турецькому парламенті депутат Хасан Бітмез погрожував прихильникам Ізраїлю "гнівом Аллаха". Однак одразу після того, як він спробував відійти від трибуни у нього стався серцевий напад. Чоловіка госпіталізували до лікарні, однак врятувати його не вдалося.
Турецькі ЗМІ з посиланням на міністра охорони здоров’я Фахреттіна Ходжа повідомляють, що Бітмез помер у медзакладі. Його доставили у край важкому стані і його навіть довелося підключати до системи штучного кровообігу.
Під час свого виступу політик висловлював своє обурення співпрацею Туреччини з Ізраїлем та називав слухачів "пособниками". Бітмез переконував, що нібито на їх руках загибелі палестинців.
Новини Туреччини
- Розмір торгівлі між Туреччиною та Україною навіть попри війну сягнув рекордного рівня. Обсяг торгівлі між двома країнами склав – 8 мільярдів доларів у 2023 році. З них 3 мільярди доларів – експорт.
- Варто зазначити, що за повідомленнями Financial Times, у 2023 році Туреччина збільшила постачання військових товарів до Росії. Фактично Анкара стала транзитним каналом.
- Якщо говорити про війну між Ізраїлем та ХАМАС, то Ердоган нещадно критикує Захід за підтримку військових дій у Секторі Гази. Під час нещодавнього виступу він звинуватив їх у "хрестоносному імперіалізмі". Водночас пообіцяв звернутися до міжнародних інстанцій щодо "геноциду у Секторі Гази".