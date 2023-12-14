Окрім цього, політик погрожував "гнівом Аллаха" тим, хто схвалює дії Ізраїлю в Секторі Гази. Після закінчення промови чоловік впав, навіть не відійшовши від трибуни.

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Смерть турецького політика

Під час виступу у турецькому парламенті депутат Хасан Бітмез погрожував прихильникам Ізраїлю "гнівом Аллаха". Однак одразу після того, як він спробував відійти від трибуни у нього стався серцевий напад. Чоловіка госпіталізували до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Турецькі ЗМІ з посиланням на міністра охорони здоров’я Фахреттіна Ходжа повідомляють, що Бітмез помер у медзакладі. Його доставили у край важкому стані і його навіть довелося підключати до системи штучного кровообігу.

Під час свого виступу політик висловлював своє обурення співпрацею Туреччини з Ізраїлем та називав слухачів "пособниками". Бітмез переконував, що нібито на їх руках загибелі палестинців.

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