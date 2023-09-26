Человек, избивший трансгендерную военную, предстанет перед судом

Мужчину, избившего трансегендерную военную Хелен во Львове в этом году, будут судить. Подробности рассказали в прокуратуре.

По данным Офиса генпрокурора, мужчине инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Впереди нападающего – уроженца Ровенщины – ждет суд.

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Что известно о нападении на Хелен

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что нападение произошло в августе 2023 года. Хелен находилась на одной из центральных улиц. Там на военную и напал обвиняемый. Он начал со словесных угроз, а затем нанес Хелен несколько ударов кулаками и ногой по лицу.

Хелен рассказывала, что в момент нападения общалась со своим любимым в режиме онлайн. Во Львов она приехала, чтобы похоронить маму.

От удара Хелен потеряла координацию, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров.

– говорится в сообщении.

Впоследствии Хелен вышла на связь с фолловерами. Военная рассказала, что – вся окровавленная.