За даними Офісу генпрокурора, чоловікові інкримінують порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Наразі триває досудове розслідування. Попереду нападника – уродженця Рівненщини – чекає суд.

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Що відомо про напад на Хелен

В Офісі генпрокурора наголосили, що напад стався у серпні 2023 року. Хелен перебувала на одній з центральних вулиць. Там на військову й напав обвинувачений. Він почав зі словесних погроз, а згодом завдав Хелен декілька ударів кулаками та ногою по обличчю.

Хелен розповідала, що у момент нападу спілкувалася зі своїм коханим у режимі онлайн. До Львова вона приїхала, аби поховати маму.

Від удару Хелен втратила координацію, і він вдарив її ще декілька разів, поки їй не вдалося відійти на декілька метрів,

– мовиться у повідомленні.

Згодом Хелен вийшла на зв'язок з фолловерами. Військова розповіла, що – вся закривавлена.