Дымом затянуло весь город: под Херсоном после российской атаки вспыхнул крупный пожар

Над Херсоном утром 10 августа заметили огромную дымовую завесу, которая затянула весь город. Как выяснилось, этот дым образовался после последствий российской атаки.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что за пределами Херсона возник пожар. Сейчас на месте его ликвидируют спасатели.

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Что известно о дымовой завесе в Херсоне

Сначала о дыме над Херсоном сообщили корреспондентам Суспильного местные жители. Очевидцы отметили, что это произошло, вероятно, от пожара, дымом затянуло весь город и чувствуется неприятный запах.



В Херсоне утром 10 августа видели дым / Фото Суспильного

Впоследствии Роман Мрочко в своем телеграм-канале отметил, что в результате очередного вражеского обстрела возникло возгорание на большой территории. По словам специалистов, оперативно потушить огонь нет возможности.

Ситуация осложняется высокой вероятностью того, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации и, по возможности, не находиться на открытом пространстве,

– написал глава Херсонской ГВА.

Он также отметил, что спасатели и работники местных коммунальных предприятий делают все возможное, чтобы быстрее ликвидировать последствия очередного террористического акта армии России против мирного населения.

Мрочко подчеркнул, что информация о пожаре будет обновляться в дальнейшем.

К слову, в результате российской атаки пожар в центре Херсона возник также и 7 августа. После обстрела пострадало несколько зданий, в частности, жилые дома и учебное заведение. Также была госпитализирована женщина с взрывной травмой.