В результате авиаудара по Херсону пострадал заместитель председателя облсовета
- В результате российского авиаудара по Херсону пострадали 3 человека, в частности первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.
- Соболевский получил контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, но осколочных ранений нет.
В результате российского удара по Херсону утром 5 июня пострадали 3 человека. Среди них первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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В каком состоянии Соболевский
Чиновник в комментарии журналисту издания сообщил, что пострадал в результате очередного авиаудара российских войск по Херсону.
Осколочных ранений нет,
– отметил он.
Он поделился, что у него контузия, сотрясение головного мозга, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.
Соболевский отметил, что херсонцев не сломать, а врага он послал по направлению российского корабля.
Напомним, что в результате российского авиаудара утром 5 июня разрушениям в очередной раз подверглось здание Херсонской ОГА, которую россияне уже неоднократно атаковали ранее. Также в результате вражеской атаки разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и посечены фасады.
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в течение всего 15 минут по одному из районов города прилетели 4 КАБа.