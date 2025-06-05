В результате авиаудара по Херсону пострадал заместитель председателя облсовета

В результате российского удара по Херсону утром 5 июня пострадали 3 человека. Среди них первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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В каком состоянии Соболевский

Чиновник в комментарии журналисту издания сообщил, что пострадал в результате очередного авиаудара российских войск по Херсону.

Осколочных ранений нет,

– отметил он.

Он поделился, что у него контузия, сотрясение головного мозга, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Соболевский отметил, что херсонцев не сломать, а врага он послал по направлению российского корабля.

Напомним, что в результате российского авиаудара утром 5 июня разрушениям в очередной раз подверглось здание Херсонской ОГА, которую россияне уже неоднократно атаковали ранее. Также в результате вражеской атаки разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и посечены фасады.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в течение всего 15 минут по одному из районов города прилетели 4 КАБа.