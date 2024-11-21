В Херсоне проблемы со светом после российских атак и из-за непогоды

Из-за новых ракетных обстрелов и непогоды украинцы столкнулись с осложнениями в энергоснабжении. В частности, в Херсоне наблюдаются перебои со светом.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко. По его словам, сейчас жители Херсона не имеют стабильного электроснабжения.

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Энергетическая система находится под давлением

В Херсоне продолжаются перебои с электроснабжением, вызванные последствиями предыдущих обстрелов российских оккупационных войск и неблагоприятными погодными условиями. Из-за обесточивания в отдельных районах возможны и перебои с водоснабжением.

Энергетики Херсонщины работают над устранением повреждений, однако сложная ситуация на местах требует времени и дополнительных ресурсов.

Местные власти призывают жителей с пониманием отнестись к ситуации и просит минимизировать использование электроэнергии.

К слову, 21 ноября, по состоянию на 5:00, уровень потребления электроэнергии был на 1 процент ниже, чем за прошедшие сутки. Из-за сложных погодных условий на утро в Украине были обесточены 109 населенных пунктов. В частности, в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черновицкой областях.