Украинский истребитель ударил по 2 складам боеприпасов россиян в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают терять оружие на оккупированных территориях. В настоящее время уточняют информацию о потерях россиян.

Об этом 1 июля рассказали в оперативном командовании "Юг".

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"На Херсонщине наш истребитель нанес удар по двум вражеским складам боеприпасов. Всего подразделениями сил обороны выполнено более 120 огневых задач. Результаты попаданий и вражеских потерь уточняются", – сообщили в командовании.

У россиян на беспилотник меньше

Беспилотник оккупантов "Форпост" искал цель для поражения в Николаевской области. Однако украинское зенитно-ракетное подразделение метко уничтожило его.

Что делают россияне на Херсонщине

Российские убийцы убегают из отдельных регионов Херсонской области, поскольку боятся наступления Вооруженных Сил Украины. Следовательно, они убегают с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.

В частности, дезертиры появились во временно оккупированной Калиновке. Оккупантам от 18 до 20 лет. Они были в военной форме российского образца, но без знаков различия и головных уборов. Оккупанты бродили по селу и выпрашивали у людей еду. Местные отметили, что передвигаются россияне ночью, а днем прячутся.

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Предатели в Херсоне

Автомобиль депутата Алексея Ковалева, который начал сотрудничать с российскими убийцами, взорвали в Херсоне. Коллаборант выжил после взрыва и находится в больнице. Он заявил, что планирует скоро вернуться "к своим прямым функциональным обязательствам" и "работать" вплоть до 2023 года.

На коллаборантов в Херсонской области местные организовали настоящую охоту. Гауляйтеры не чувствуют себя безопасно даже дома. Предателей Украины не спасает даже их преступное российское руководство – они назначают власть из России.

Терроризируют людей

Оккупанты издеваются над людьми, но называют это "фильтрационными мероприятиями". Каждый день в разных регионах Херсонской области проходят обыски и похищения людей.

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