Про це 1 липня розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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"На Херсонщині наш винищувач завдав удар по двох ворожих складах боєприпасів. Всього підрозділами сил оборони виконано понад 120 вогневих завдань. Результати влучань та ворожих втрат уточнюються", – повідомили у командуванні.

У росіян на безпілотник менше

Безпілотник окупантів "Форпост" шукав ціль для ураження у Миколаївській області. Проте український зенітно-ракетний підрозділ влучно знищив його.

Що роблять росіяни на Херсонщині

Російські вбивці тікають з окремих регіонів Херсонської області, оскільки бояться наступу Збройних сил України. Відтак вони тікають з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку.

Зокрема, дезертири з'явилися в тимчасово окупованій Калинівці. Окупантам від 18 до 20 років. Вони були у військовій формі російського зразка, але не мали знаків розрізнення та головних уборів. Окупанти бродили селом і випрошують у людей їжу. Місцеві зазначили, що пересуваються росіяни вночі, а вдень ховаються.

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Зрадники у Херсоні

Автомобіль депутата Олексія Ковальова, який почав співпрацювати з російськими вбивцями, підірвали у Херсоні. Колаборант вижив після вибуху й лежить у лікарні. Він заявив, що планує скоро повернутися "до своїх прямих функціональних зобов'язань" і "працювати" аж до 2023 року.

Проти колаборантів на Херсонщині місцеві організували справжнє полювання. Гауляйтери не почуваються безпечно навіть вдома. Зрадників України не рятує навіть їхнє злочинне російське керівництво – вони призначають владу з Росії.

Тероризують людей

Окупанти знущаються з людей, але називають це "фільтраційними заходами". Щодня в різних регіонах Херсонської області відбуваються обшуки й викрадення людей.

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