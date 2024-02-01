В Херсоне и области тысячи людей без света: оккупанты били по городу более часа

Оккупанты ночью атаковали Херсон. Враги более часа обстреливали город против 1 февраля.

Местные власти показали последствия атаки оккупантов. К сожалению, в результате обстрела у людей повреждено имущество, нет света.

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Какие последствия обстрела Херсона

В Херсонской ОВА рассказали, что россияне цинично обстреляли Херсон ночью и показали последствия атаки.

Город был под плотным огнем оккупанта. Обстрел не утихал более часа. И уже привычной мишенью для врага стали жилые кварталы,

– заявил глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, многоэтажки чудом выстояли, однако подверглись серьезным разрушениям.

Последствия жестокого обстрела Херсона: смотрите видео

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что из-за вражеского обстрела в городе нет света. Поэтому не курсируют троллейбусы на маршруты.

Аварийные бригады уже работают (по состоянию на утро 1 февраля 2024 года – 24 Канал) над восстановлением электросетей. После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии, о чем мы сообщим дополнительно,

– пояснил чиновник.

По его словам, только в течение января российские захватчики 446 раз обстреляли Херсонскую общину, ранив 41 человека и убив 9.



Россия продолжает терроризировать Херсон

Без света осталась часть Херсонской области

В Укрэнерго рассказали, что по состоянию на утро 1 февраля 2024 года в Херсоне без света осталось более 69 тысяч потребителей, в области – 8 населенных пунктов, то есть более 3,8 тысячи потребителей.

Ночью (на 1 февраля 2024 года – 24 Канал) российские массированные обстрелы нанесли значительные повреждения оборудованию "Херсоноблэнерго"... Продолжаются аварийно-восстановительные работы,

– заявили в компании.

Там также объяснили, что из-за боевых действий в целом без света 359 населенных пунктов. К сожалению, есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Харьковской областей.

Как Россия обстреливала Херсонскую область в январе