Отступление россиян из Херсона: где находится левый и правый берег Днепра – объясняем на карте

Россияне заявили, что вроде бы покидают Херсон по распоряжению министерства обороны. Откуда решили бежать оккупанты и правдива ли эта информация.

Оккупанты часто врут, поэтому информацию об отступлении захватчиков из Херсона нужно воспринимать очень скептически, в том числе в этом уверены в Офисе Президента Украины. Однако если все-таки враг заявил о "жесте доброй воли", 24 канал покажет на карте, откуда могут накивать пятками российские солдаты.

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На какой стороне Днепра Херсон

Территория Херсонской области довольно обширна и расположена на обоих берегах Днепра – правом и левом. Однако сам областной центр расположен на Правобережье и к нему решительно подступают Вооруженные Силы Украины.

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Вооруженные Силы ежедневно ликвидируют сотни захватчиков. По состоянию на 9 ноября отправились в ряды "200-х" 77 950 оккупантов. Только за минувшие сутки украинская армия отправила на концерт Кобзона около восьми сотен россиян.

Херсонский активист Владимир Молчанов отметил, что Вооруженным Силам удалось полностью разгромить вражеские подразделения в Снигиревке Николаевской области. В результате погибли около 100 путинских солдат.

Кстати, Снигиревка является важной стратегической целью украинской армии. Ее освобождение означает возможность для Вооруженных Сил наступать на Херсон и полностью зачистить областной центр от врага.

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Сейчас по сети распространяется фото, на котором виден украинский флаг над Снегиревкой, однако неизвестно, правда ли это. По состоянию на 19:00 официального подтверждения от Генштаба об освобождении населенного пункта нет.

Следует также упомянуть, что Владимир Зеленский создал 4 новые военные администрации на Херсонщине. Все они расположены на левом берегу Днепра, который пока контролируется врагом.

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