Снова все идет по плану: в Минобороны России отчитались о выходе из Херсона

Российские войска совершают "запланированный переход" на левый берег Днепра в Херсонской области. Отчитываются, что все "идет строго по плану". Мы, конечно, не спорим, но сколько черновиков у этого гениального плана.

Россияне "маневрируют" из Херсона

О "маневрах" подразделений на позиции на левом берегу реки Днепр в Херсонской области отчитался представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга 10 ноября.

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На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом,

– отметил Конашенков.

Бегство – очередной пункт гениального плана

Конечно, сказал это с привычным неподвижным видом, как говорится, даже глазом не повел. Отметим, что россияне не отмечают Херсон, хотя город полностью расположен на правом берегу Днепра.

Уход из Киева – тоже был частью плана, и "жест доброй воли" на Змеином – все это пункты одного крупного плана – распада России.

Итак, искренне желаем России "маневрировать" со всех наших территорий.

Отчет минобороны России о выходе войск из Херсона:

Важно! Мы знаем какая цена якобы "жеста доброй воли" россиян. Каждый сантиметр украинской земли – результат героического противостояния наших защитников. В ВСУ не реагируют на то, что говорят вражеские министерства, а продолжают наступление.

Сегодня, 10 ноября, ВСУ освободили поселок Брускинское на Херсонщине, а до этого – официально подтвердили деоккупацию Снигиревки, которая, собственно, и открыла путь к освобождению Херсона.

Чтобы ни говорили у врага – мы освобождаем Херсон. И если они и следуют плану, то нашему.

Действительно ли Россия выводит свои войска из Херсона: главное

Россия 9 ноября объявила якобы об отводе своих сил из временно оккупированного Херсона. Говорят, решение вынужденное и нужно для того, чтобы спасти своих воинов.

Здесь не поспоришь, ведь ВСУ уже начали дышать в спины оккупантов. С 1 октября они освободили 41 населенный пункт в Херсонской области и уверенно продвигаются в своих наступательных действиях.

Однако в Генштабе ВСУ пока не подтверждают отступление россиян и не исключают провокаций со стороны оккупантов.

В то же время в США сегодня отчитались, что действительно фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. При этом подчеркивают, что отступление россиян может занять несколько недель.

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