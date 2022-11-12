Бабушка на коленях встречала внука, который освобождал Херсон: щемящее видео

Сеть тронули кадры встречи бабушки и внука, который освобождал Херсон. Глядя на опубликованные кадры, трудно сдержать слезы радости.

Щемящие кадры встречи опубликовал Юрий Соболевский – заместитель председателя Херсонского облсовета. Видео растрогало украинцев и собрало много "сердечек".

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На этом видео один из членов нашей команды заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка,

– говорится в сообщении.

Встреча бабушки и внука: смотрите видео

Бабушка ведет список ликвидированных оккупантов

Также сеть покорило видео, на котором бабушка считает потери оккупантов. Пожилая женщина ежедневно следит за данными от Генштаба ВСУ о количестве ликвидированных оккупантов. Новые потери бабушка фиксирует на листе.

Видео подсчета российских "двухсотых" внучка бабушки сняла на видео и опубликовала в сети. Украинцы оставили много теплых слов.

Впоследствии на видео отреагировали в Минобороны Украины. Там подчеркнули, что статистику потерь врага Украина проверяет тщательно и точно – без права на ошибку. Потому что подсчет ведут в каждом доме.

Украинский народ – несокрушимый, и каждый день продолжает это ярко демонстрировать.

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