Бабушка на коленях встречала внука, который освобождал Херсон: щемящее видео
Источник:Юрий Соболевский
Сеть тронули кадры встречи бабушки и внука, который освобождал Херсон. Глядя на опубликованные кадры, трудно сдержать слезы радости.
Щемящие кадры встречи опубликовал Юрий Соболевский – заместитель председателя Херсонского облсовета. Видео растрогало украинцев и собрало много "сердечек".
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На этом видео один из членов нашей команды заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка,
– говорится в сообщении.
Встреча бабушки и внука: смотрите видео
Бабушка ведет список ликвидированных оккупантов
Также сеть покорило видео, на котором бабушка считает потери оккупантов. Пожилая женщина ежедневно следит за данными от Генштаба ВСУ о количестве ликвидированных оккупантов. Новые потери бабушка фиксирует на листе.
Видео подсчета российских "двухсотых" внучка бабушки сняла на видео и опубликовала в сети. Украинцы оставили много теплых слов.
Впоследствии на видео отреагировали в Минобороны Украины. Там подчеркнули, что статистику потерь врага Украина проверяет тщательно и точно – без права на ошибку. Потому что подсчет ведут в каждом доме.
Украинский народ – несокрушимый, и каждый день продолжает это ярко демонстрировать.
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