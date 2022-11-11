Укрепление оккупантов – близко: Россия может нанести массированные обстрелы по Херсонщине

ВСУ 11 ноября оттеснили оккупантов из Херсона и взяли его под свой контроль. Однако укрепления россиян расположены близко, поэтому вероятны массированные вражеские обстрелы.

В эфире национального телемарафона руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские кафиры переодевались в гражданское в течение 2 недель, сообщает 24 канал . Это не должно расслаблять, а наоборот сосредотачивать все силы украинских защитников.

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Гуменюк предупредила о возможных массированных обстрелах

На освободившихся территориях возможна работа диверсионных групп. Именно поэтому, по словам Гуменюк, Силы обороны не спешат объявлять свои успехи на других направлениях и в населенных пунктах.

Потому что враг, отступая, оставляет очень много неприятных сюрпризов. В частности, заминирование крупных участков местности, дорог, объектов критической инфраструктуры и других объектов социального обеспечения, где люди могут искать себе улучшение тех бытовых условий, которые оккупанты целенаправленно ухудшали в последние дни, убеждая их эвакуироваться,

– отметила руководитель прессцентра.

Она отметила, что именно поэтому нужно очень тщательно распределять приступы радости и эйфории, в то же время не теряя бдительности и осторожности. Ведь укрепления кафиров на левом берегу пока находятся достаточно близко к тем территориям, откуда они сбежали. Поэтому могут быть мощные массированные обстрелы.

"Враг пытается психологически давить на население тыловых регионов. Населенные пункты, которые уже освободили в Бериславском районе Херсонщины подвергаются обстрелам с левого берега", - рассказала Гуменюк в эфире телеканала "FREEДОМ" .

По ее словам, несмотря на то, что эти населенные пункты уже в течение месяца освобождены от присутствия россиян, там продолжаются постоянные обстрелы и ухудшение гуманитарной ситуации, ведь страдают инфраструктура и коммуникации. Возвращаться туда пока не рекомендуют, поскольку близится зима и есть вероятность того, что восстановить коммуникации будет невозможно.

"Также под обстрелами оказывается Никопольщина, которая расположена напротив Запорожской атомной станции. Там продолжаются методы техногенного террора, когда оккупанты пытаются вызвать ответный огонь в сторону объекта критической инфраструктуры. Однако еще раз подчеркну, что Вооруженные Силы не ведут его. ктах, как и по Каховской ГЭС", – подчеркнула руководитель прессцентра.

Чем опасно бегство россиян для Херсона

Гуменюк рассказала, что опасность побега российских кафиров на левый берег заключается в том, что есть географическая особенность – Днепр становится определенной преградой. Однако украинские бойцы могут использовать особенности ландшафтов с выгодой для стратегии сил обороны.

"Поэтому раскрывать все карты не будем, но понимаем и осознаем опасность, которая может быть с левого берега, с укрепленных позиций врага, и работаем над тем, чтобы обеспечить защиту тех территорий, которые высвобождаются", - добавила руководитель прессцентра.

По ее словам, россияне обустраивали на левом берегу несколько рубежей обороны, а также заминировали территорию.

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