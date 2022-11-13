Уже видно движение, – Свитан рассказал, куда перемещают сбежавшие из Херсона российские войска

В ходе успешного наступления наши воины освободили Херсон и ряд населенных пунктов области. Вероятно, что сбежавшие отсюда российские войска перебросят на Донецкое направление.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. По его словам, эти войска сейчас проходят доукомплектование, а также, вероятно, определенные действия в отношении боевых согласований с новоприбывшими.

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Куда Россия перебрасывает сбежавшие из Херсона войска

Свитан отметил, что эти российские войска плохо себя показали и в Изюме, и в Херсоне, откуда им пришлось бежать. Они так и не выполнили задачи по содержанию правобережной группировки. Скорее всего, эта группировка войск будет использоваться по их прямому назначению – совершению штурмовых действий. Речь идет о Донецком направлении.

Уже видно их движение и сосредоточение в районе Мариуполя. То есть основные наступательные части типа воздушно-десантных войск, морской пехоты заведены в район Мариуполя,

– заявил военный эксперт.

По его словам, эти войска сейчас там проходят доукомплектование, а также, вероятно, определенные действия в отношении боевых согласований с новоприбывшими. Далее, вероятнее всего, их выведут в район Донецка.

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Возможно ли наступление со стороны Беларуси

Свитан заявил, что российская группировка, вышедшая с правого берега за последние две недели, малочисленна для осуществления широкомасштабных задач. Она может выполнить только какую-нибудь точечную задачу.

В Беларуси сейчас количество войск примерно такое же, как и эта группировка, которая вышла с правого берега на левый. Но она никак не усилит это количество войск, то есть они не выполнят общие задачи,

– сказал полковник запаса.

Свитан отметил, что количество таких корпусов, которые вышли сейчас, нужно умножить на 10 и тогда, возможно, они смогут осуществить определенные фронтальные удары со стороны Беларуси. В то же время какое-то наступление с белорусской территории по суше пока маловероятно.

Военный эксперт подчеркнул, что для нас гораздо опаснее МиГ-31, которые там базируются с "Кинжалами", а также Су-30, Су-34, Су-35, "Искандеры" и баллистические ракеты. С этой опасностью мы уже готовы бороться, то есть разворачиваются системы ПВО вдоль северной границы, а сухопутными вопросами занимается боевой генерал Сергей Наев, занимавшийся до сих пор стоящей линией обороны возле Донецка. Авиационный придется перекрывать системами противовоздушной обороны, которые Украине дают наши партнеры.

По мнению Свитана, северную границу мы перекроем еще и из воздуха. Для этого нам нужно работать по точкам пуска и взлета, то есть по аэродромам и по пусковым ракетным установкам на территории Беларуси.

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