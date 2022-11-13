Были перестрелки, – Молчанов рассказал о поиске российских военных, которых "забыли" в Херсоне

На фоне наступления ВСУ российские оккупанты сбежали из Херсона, отступив на левый берег Днепра. Сейчас в самом городе и в освобожденных населенных пунктах области отыскивают "потерявшихся" российских военных.

Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он не исключает, что оккупанты могут прятаться в домах, оставленных местными жителями во время так называемой эвакуации.

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Много ли в Херсоне "забытых" российских оккупантов

Молчанов отметил, что в освобожденный от российских захватчиков Херсон минимум неделю обещают никого не впускать. В городе все достаточно серьезно – там отыскивают "потерянных" оккупантов.

Уже нашли некоторых и были перестрелки. Даже собрали, так сказать, урожай из трупов в пластиковых пакетах. То есть не все поняли, что им нужно показаться, что у них нет другого выбора,

– сказал херсонский активист.

По его словам, пока счет найденных захватчиков идет на десятки, а не на тысячи, хотя Россия и заявляла, что "забыла" более 3 тысяч своих солдат и офицеров. Так что, возможно, они "кормят раков" в Днепре после неудачных попыток эвакуироваться в последнюю ночь перед заходом ВСУ в Херсон.

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В чем опасность "потерянных" россиян

Молчанов считает, что оккупанты могут прятаться в домах, оставленных местными жителями. К тому же у многих из них были ключи от квартир, ведь некоторые сторонники "русского мира" добровольно предоставляли захватчикам доступ к своим домам, убегая из Херсона во время так называемой эвакуации.

Поэтому, по его мнению, когда речь идет о безопасности, нужно делать более гибким законодательство о неприкосновенности жилья. Ведь, вероятно, в Херсоне и нет 3 тысяч "потерянных" россиян, но 300 или 400 – это довольно опасно в условиях, когда в городе осталось около 80 тысяч гражданских.

Они могут и способны на многое, особенно, когда мы увидели, как вагнеровцы, например, расправились с солдатом, который сдался в украинский плен, а потом был обменен, вряд ли они могли его похитить. Это сейчас по телеграме гуляет видео,

– подчеркнул Молчанов.

Он отметил, что Россия – это абсолютно больное общество, потому что там делают Пригожина одним из трех национальных героев, якобы успешных в бою. Так что если больно целое общество, то больными такими маниями могут быть и русские солдаты.

То есть, они не просто военные преступники, которые могут грабить, насиловать. Это, знаете ли, может быть следствием безнаказанности со стороны государства. Когда-то Гитлер сказал немцам: я вас освобождаю от оков буржуазной морали - вы можете делать все, что хотите,

– заявил активист.

Поэтому, по его словам, одни немецкие оккупанты вели себя вежливо как цивилизованная и культурная нация, а другие – как обычные свиньи, потому что они знали, что им за это ничего не будет. Если бы россияне ограничивались только этим, то была бы просто беда, а так выходит беда в квадрате, потому что похоже на то, что российское общество массово больно такой манией.

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