Херсон приближается к гуманитарной катастрофе, – МИД

В начале марта вооруженные силы Российской Федерации оккупировали южный город Херсон. Сообщается, что в настоящее время рашисты репрессируют жителей города.

Так, 21 марта оккупанты открыли огонь по мирным демонстрантам на площади Свободы, ранив пожилого мужчину. На фоне попыток подавить гражданское сопротивление российская оккупационная администрация предпринимает попытки создать оккупационные органы самоуправления. Кроме того, город близится к гуманитарной катастрофе.

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Гуманитарная ситуация в Херсоне стремительно ухудшается

По данным МИД Украины, из-за блокады в городе критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.

В Херсоне также находятся около ста иностранных студентов, в первую очередь из стран Африки.

Несмотря на усилия правительства Украины и международных гуманитарных организаций, Россия отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия,

– сообщает МИД.

Следовательно, с каждым днем ​​город приближается к гуманитарной катастрофе.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество принять решительные меры против России, в частности ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан.

Призываем правительства иностранных государств, граждан которых российская армия удерживает в качестве заложников в Херсоне, усилить политическое давление на Москву,

– говорится в обращении.

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