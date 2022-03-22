Так, 21 березня окупанти відкрили вогонь по мирних демонстрантах на площі Свободи, поранивши літнього чоловіка. На тлі намагань придушити громадянський опір російська окупаційна адміністрація здійснює спроби створити окупаційні органи самоуправління. Крім того, місто наближається до гуманітарної катастрофи.

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Гуманітарна ситуація у Херсоні стрімко погіршується

За даними МЗС України, через блокаду у місті критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди.

У Херсоні також перебувають близько ста іноземних студентів, насамперед із країн Африки.

Попри зусилля уряду України та міжнародних гуманітарних організацій, Росія наразі відмовляється створити гуманітарний коридор для евакуації цивільних людей та доставки продовольства,

– повідомляє МЗС.

Відтак з кожним днем ​​місто наближається до гуманітарної катастрофи.

Міністерство закордонних спав України закликало міжнародну спільноту вжити рішучих заходів проти Росії, зокрема ввести нові болючі економічні санкції, аби змусити її зняти блокаду з Херсона та інших українських міст, створити умови для безпечного виїзду українських та іноземних громадян.

Закликаємо уряди іноземних держав, громадян яких російська армія утримує як заручників у Херсоні, посилити політичний тиск на Москву,

– йдеться у зверненні.

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