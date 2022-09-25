Так кончается путь измены: на Херсонщине официально подтвердили ликвидацию коллаборанта журавко
25 сентября 2022 , 18:20Читати новину українською
Источник:Юрий Соболевский
Каждый предатель Украины получит наказание за это. Кое-кого оно уже догнало, в частности, на Херсонщине.
Речь идет о коллаборанте алексее журавко, о ликвидации которого сообщали ранее. Теперь это официально подтвердил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
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Журавко – ВСЕ, финиш. Так кончается путь измены. Иногда даже врага можно уважать, но предатели не заслуживают ни жалости, ни сострадания,
– сказал Соболевский.
Также он размышлял над судьбой предателя. Задал риторический вопрос, стоило ли коллаборанту изменять родной стране и в результате потерять жизнь. Напомним, что расплата придет к каждому.
Что известно о ликвидации журавко
- Утром 25 сентября в гостиницу, где жил экс-нардеп-коллаборант алексей журавко и другие оккупанты, был "прилет".
- Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук говорил, что журавко мог погибнуть на месте.
- Эпично, что буквально недавно он снимал ролик, как прекрасно проголосовал "за референдум".
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