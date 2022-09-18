И никакой паники: ВСУ попали в Херсоне по базе и казармам оккупантов, – Хлань

Россияне в Херсоне на улице Пестеля обустроили ремонтную базу и казармы. Однако там случился "хлопок".

Об этом 18 сентября рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Очевидцы сообщают, что удар был очень точным.

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"Орки уже понесли по пабликам, что для паники места нет, все ракеты сбили, но это ложь – очевидцы сообщают о ювелирных попаданиях, столбе дыма, пожаре и ужасной вони. Минус база, минус орки", – рассказал Хлань.

Проблемы с логистикой

У россиян есть проблемы с логистикой на оккупированной Херсонщине. Враги постоянно пытаются восстанавливать переправы, которые разрушают ВСУ. По словам Хланя, несколько таких объектов были ликвидированы вблизи Новой Каховки. Он отметил, что россияне применяют баржи, чтобы перевозить оружие и военную технику с левого берега Днепра на правый.

"Оккупанты постоянно упорно продолжают перебрасывать оружие и личный склад. Вчера была уничтожена одна из таких барж. На ней были и техника, и россияне – все пошли ко дну", – рассказал Хлань.

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