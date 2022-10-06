Как псевдореферендумы повлияли на жизнь украинцев в оккупации: объяснение Верещук

Россия захватила несколько областей Украины и провела там свои "референдумы". Жизнь людей, которые остаются на оккупированных территориях, значительно усложнилась.

Об этом 24 каналу сказала вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она заметила, что после псевдореферендумов значительно уменьшилась возможность людей эвакуироваться с этих территорий.

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Жить на оккупированных территориях стало сложнее

Верещук отметила, что много оккупированных населенных пунктов остаются в Запорожской и Херсонской областях. То есть, примерно миллион людей сейчас находится под оккупацией.

Конечно, эти псевдореферендумы никакого юридического значения для нас, как для государства, не имеют. Но жизнь на временно оккупированных территориях усложнилась для людей, которые там остаются,

– сказала вице-премьер-министр.

Ведь, напомнила она, в Кремле заявили, что все эти люди стали автоматически гражданами Российской Федерации. Это, конечно, является преступлением, наказание за которое будет позже. Однако людям нужно как-то сейчас жить.

Верещук рассказала, как усложнилась жизнь украинцев на оккупированных территориях после псевдореферендумов: смотрите видео

Оккупанты проводят мобилизацию и усложнили выезд

Верещук отметила, что после российских псевдореферендумов в разы уменьшилась возможность эвакуироваться с оккупированных территорий.

Мы обо всем этом предупреждали. Я постоянно говорила эвакуироваться, каждый день и каждый час повторяла, потому что будет хуже. Сейчас, к сожалению, это хуже наступило,

– заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Она заметила, что оккупанты мобилизуют людей в свою армию. У мужчин призывного возраста фактически не осталось шансов.

Они будут мобилизованы и вынуждены будут либо сложить оружие и попасть в плен, либо сделать все, чтобы не быть мобилизованными,

– сказала Верещук.

То есть, добавила она, эти мужчины вынуждены будут скрываться и сделать все, чтобы не сотрудничать с оккупационными властями.

Псевдореферендумы на украинских территориях: главное