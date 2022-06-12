Херсонцам предлагают кругленькие суммы за ликвидацию или ранение предателей: список

12:04

Участники Движения Сопротивления в Херсонской области расклеили повсюду листовки и предлагают местным кругленькие суммы за ущерб оккупантам и коллаборантам. Деньги можно получить как за уничтожение предателя, так и за сообщение о его местонахождении.