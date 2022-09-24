В Херсонской области людей заставляют "голосовать" за себя и за родственников

23 сентября начались незаконные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Демократическими эти "волеизъявления" назвать крайне затруднительно.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский прокомментировал второй день проведения псевдореферендумов. По его словам, людей заставляют идти на участки "по второму кругу" .

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Псевдореферендумы – театр абсурда

По мнению Соболевского, в Херсонской области второй день происходит действие "театра абсурда" . Так как местные жители отказываются идти на "голосование", вооруженные солдаты вместе с представителями оккупационных властей всеми возможными способами пытаются повысить явку.

Пустые избирательные участки остаются пустыми. "Избирательные комиссии" в сопровождении вооруженных солдат кочуют по области и продолжают охотиться на избирателей, всеми способами пытающихся избежать с ними встречи,

– написал заместитель председателя Херсонского облсовета.

оккупанты заставляют людей по второму кругу заполнять бюллетени и "голосовать".

Кроме того, практикуется так называемое "семейное голосование" . То есть людей заставляют "поставить галочку" не только за себя, но и за своих родственников.

Если коротко – происходит полная дичь! С другой стороны от русского мира ничего другого ожидать и не стоит,

– констатировал Соболевский.

Как украинцы выступают против псевдореферендумов

Переселенцы из Мариуполя провели в Киеве акцию против незаконных "референдумов", в частности, в своем родном городе. Об этом сообщает 24 канал в своем эксклюзивном фоторепортаже с места события.

Жители Мариуполя собрались для того, чтобы подчеркнуть, что их город – это Украина, "так было, есть и будет".

Напомним, в Соединенных Штатах Америки заявили, что знают, какие результаты "референдумов" объявит россия. На Западе никто не сомневается, что страна-террорист сфальсифицирует результаты так называемых "демократических голосований". В некоторых регионах уже даже "установили необходимые показатели" – они на уровне 75 процентов.

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