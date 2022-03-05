Херсонцы массово протестуют, – Лещенко разбил фейк, что в Херсоне "радо встречают" агрессора

Российские пропагандисты пытаются создать картинку, будто бы в Херсоне "радостно" встречают агрессора. Оккупанты пробуют раздавать свою гуманитарную "помощь", но никто ее не берет.

Люди отказываются. Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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На самом деле Херсон протестует

Лещенко предположил, что, возможно, несколько человек привезли, чтобы те на камеру взяли эту гуманитарку.

Массово Херсон протестует против агрессора,

– подчеркнул журналист.

Он добавил: чтобы подавить дух людей и контролировать медиапространство, Россия хочет запустить в Херсоне и Мелитополе вещание каналов.

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