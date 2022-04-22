Херсонцы ночью сорвали с флагштока советский флаг: теперь его охраняют российские военные

В Херсоне украинские патриоты ночью сорвали советский флаг с флагштока возле областной научной библиотеки имени Олеся Гончара.

Флаг снова подняли, теперь его будут охранять

Накануне его там поднял местный коллаборационист. Теперь флаг взялись охранять представители российских оккупационных сил, пишут пропагандистские каналы.

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Ночью флаг, который накануне вешали херсонец Стремоусов и крымчанин Кнырик, кто-то снял. Поэтому сегодня здесь поднят красный флаг от ФСВНГ и бойцы его охраняют,

– говорится в сообщении.

Там также написали, что "злоумышленников" ищут. Впоследствии оккупанты выложили в сеть видео, на котором советская символика возвращена на флагшток.

В Херсонской Самообороне также подтвердили, что советский флаг накануне подняли местные коллаборанты.

К слову, Херсонская областная прокуратура уже открыла уголовное производство на двух жителей Херсона, которые вывесили флаг с коммунистической символикой.

Какова ситуация в Херсонской области

Россияне решили провести псевдореферендум в Херсоне в будний день – 27 апреля. Украина такие "волеизъявления" не признает, как и не признает все, что делает Россия на оккупированных территориях Украины с 2014 года.

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