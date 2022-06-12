Херсонцы отказались участвовать в раздаче российских паспортов

Российские захватчики проводят на временно оккупированных территориях паспортизацию – просто раздают украинцам свои красные книжечки. Это пытались сделать и в Херсоне, однако оккупанты снова столкнулись с сопротивлением местных.

Херсонцы не спешат по российским паспортам

Об этом в фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что херсонцы отказались брать российские паспорта.

Читайте также "Стать на учет, сдать оружие": гауляйтер Херсонщины обнаглел и издал циничный указ

Херсонцы, отказавшиеся участвовать в навязывании российского гражданства из-за раздачи паспортов, еще раз доказали всему миру, что реинкарнация Российской империи невозможна, история не повторится. Даже в виде фарса не повторится,

– написал он.

Он подчеркнул, что гуманитарный кризис обязательно закончится, а Херсонщина будет снова процветать, когда ВСУ вычистят область от оккупантов.

Что известно о паспортизации в Херсоне

Несколькими неделями ранее, 25 мая президент страны-агрессорки Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на территории временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей по аналогии с той же процедурой на территориях так называемых ДНР и ЛНР.

Первые попытки выдать российские паспорта во временно оккупированном Херсоне прошли 11 июня. Россияне анонсировали выдачу своих документов заранее , однако спроса на это не было.

Поскольку пропагандистам нужно было снять соответствующую картинку для своих телеканалов, они запечатлели людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью, выдав все так, будто это очередь за российским гражданством и красными книжечками.

На самом же деле, за документами от кафиров пришли только 23 человека. Для понимания – к началу войны население Херсона составляло 280 тысяч человек.

Выдачу захватчиками своих паспортов и желание некоторых украинцев их получить прокомментировал Владимир Зеленский . Он отметил, что посмотрел пропагандистские ролики россиян и среди тех, кто реально хотел получить документы, увидел только коллаборантов и людей из их окружения.

Это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы сбежать. Очень показательно,

– сказал украинский президент.

Больше – обращение Зеленского к украинцам 11 июня: смотрите видео